Политика

23:40 04.12.2020

Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

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Избранная президентом Молдовы Санду выступила по ТВ с призывом выйти на акцию протеста

Национальное телевидение Молдовы передало в пятницу вечером экстренное обращение избранного президента республики Майи Санду с призывом выйти в воскресенье на акцию протеста.

Как сообщал "Интерфакс", она призвала сограждан выйти на протестные акции в ходе брифинга в четверг вечером, после того как парламент принял решение о выводе Службы информации и безопасности (СИБ) из подчинения президента и переводе ее в подчинение правительства. Этот и еще несколько спорных законов были приняты в считанные минуты с нарушением действующих процедур депутатами от Партии социалистов и партии "Шор", которой руководит беглый молдавский олигарх Илан Шор.

В пятницу вечером Санду повторила свой призыв в обращении по Национальному телеканалу "Молдова1", дополнив его новыми подробностями и продублировав на русском языке.

"В условиях чрезвычайно тяжелой ситуации в стране, в парламенте создана коалиция партий Додона и Шора, которая не чтит не только закон, но и людей. Боясь ответственности за допущенные беззакония, в разочаровании после проигранных выборов, социалисты создали коалицию "ПСРМ-Шор" для принятия законов с целью дальнейшего и безнаказанного воровства. Пять лет Додон кричал, что Шор должен сидеть в тюрьме, а теперь они сообщники. Мы не позволим им разделить нас по языковому и национальному признаку. У воров нет национальности. Их надо сажать", - завила Санду.

Она обратила внимание на принятые этой коалицией за последние дни законы, отметив, что в Конституционном суде будут оспорены все принятые с нарушением Конституции антинародные законы.

По словам Санду, новая коалиция, "сформированная ворами и бандитами", строит дальнейшие планы, которые не ограничиваются лишь принятием этих законов и переподчинением СИБа.

"Они намерены поставить во главе всех учреждений людей Додона и Шора. Коалиция Додона-Шора хочет сохранить этот парламент еще на два года. Это тот парламент, в котором некоторые депутаты продались уже по три раза. Они хотят сохранить этот парламент, чтобы покрывать свои схемы и воров. Этот парламент должен уйти. Он действует против народа", - заявила избранный президент.

Санду подчеркнула, что "в парламенте нет большинства в количестве хотя бы 51 ответственного депутата, с которыми можно создать правительство на благо людей".

"Уже ясно всем, что этот антинародный парламент должен быть распущен. Мы вместе должны остановить эту попытку узурпации власти! Люди требуют досрочных выборов. Мы сделаем то, что требуют люди! В воскресенье мы выйдем, чтобы остановить попытку узурпации власти", - подчеркнула Санду, призвав всех соблюдать меры предосторожности в период пандемии.

Она объявила, что в воскресенье, 6 декабря, в 11 часов, на Площади Великого национального собрания в центре Кишинева будет проведен "Совет с гражданами".

"Мы соберемся, чтобы еще раз объявить решение народа: это правительство должно быть отправлено в отставку, этот парламент должен быть распущен! Такова воля народа!", - заявила Санду.

Теги: #молдова #санду #протест #обращение
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