Переговоры между ЕС и Великобританией приостановлены из-за разногласий

Координатор ЕС на переговорах с Великобританией об отношениях сторон после Brexit Мишель Барнье объявил, что переговорный процесс зашел в тупик и приостановлен для консультаций.

"После недели интенсивных переговоров в Лондоне вместе с Дэвидом Фростом (главным переговорщиком Великобритании - ИФ) мы сегодня пришли к согласию, что не складываются условия для соглашения из-за значительных разногласий о равноправной конкуренции, управлении и рыболовстве", - написал Барнье вечером в пятницу в твиттере.

"Мы договорились приостановить переговоры, чтобы проинформировать наших руководителей о состоянии переговорного процесса. Председатель (Еврокомиссии) Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр (Великобритании) Борис Джонсон обсудят состояние дел завтра днем", - сообщил главный переговорщик ЕС.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.