Политика

19:25 04.12.2020

Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

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Разумков прогнозирует, что на следующей пленарной неделе Рада сможет продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

Верховная Рада сможет на следующей пленарной неделе с 15 по 18 декабря поддержать законопроект о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса.

"Я думаю, что пролонгация возможна. Такую процедуру мы делали и в прошлом году, когда голосовали за изменения к этому закону, которые состояли в том, что менялся только год. Скорее всего, (год действия в законе об особом статусе Донбасса – ИФ) будет изменен на 2021-й", - сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш" в пятницу вечером.

"Какие-либо другие изменения, я думаю, что маловероятны, потому что пройти этот вопрос нужно будет быстро, поскольку заканчивается тайминг нашей работы в этом году. И это можно будет сделать на следующей пленарной неделе, когда появится такая инициатива", - добавил спикер парламента.

Вместе с тем, он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодня такие инициативы в Верховной Раде не зарегистрированы, но теоретически они могут появиться в ближайшее время.

В то же время Разумков отметил, что какие-либо другие законодательные инициативы, касающиеся имплементации, в частности, "формулы Штайнмайера", также не фиксировались аппаратом Верховной Рады.

 

Теги: #статус #спикер #донбасс
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