Политика

19:31 04.12.2020

Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

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Украина может вступить в НАТО до 2030 года – Джапарова

Украина может стать членом НАТО до 2030 года, считает первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова.

"Украина настроена оптимистично. В 2030 году мы видим себя полноценным членом Альянса. В этом контексте предоставление Украине Плана действий по членству станет новым мощным импульсом для дальнейшего движения по пути реформ и мобилизации усилий с целью достижения критериев членства", - заявила Джапарова в видообращении, обнародованном в соцсети Facebook.

Комментируя представленный генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом доклад экспертной группы "НАТО-2030: Объединенные ради новой эры", Джапарова подчеркнула, что Украина ценит привлечение к обсуждению вопросов укрепления политического измерения Альянса в рамках концепции НАТО-2030.

Она отметила, что в докладе НАТО подтвердил приверженность политике "открытых дверей" с целью усиления Восточного фланга и усиления взаимодействия с восточными партнерами, в частности Украиной и Грузией.

В докладе отмечается, что НАТО должен оставаться приверженным решениям Бухарестского Саммита 2008 года и вывести на более высокий уровень дискуссию о будущем членстве в Альянсе. Также НАТО должен искать возможности для расширения и укрепления партнерства с Украиной и Грузией, которые стремятся к членству и находятся под постоянным внешним и внутренним давлением России.

"Ситуация в Украине должна оставаться важным пунктом повестки дня заседаний Совета НАТО-Россия. Возвращение к "business as usual" с РФ до изменения ее поведения невозможно. Цена за дальнейшую российскую агрессию против Украины должна повышаться - санкции против РФ должны не только обновляться, но и усиливаться", - цитирует основные положения доклада Джапарова.

"Надеемся, что указанные рекомендации найдут свое отражение в будущей Стратегической концепции НАТО", - заключила она.

Источник: https://www.facebook.com/edzhaparova/posts/10223665837543023

Теги: #вступление #украина #нато
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