Политика

18:27 04.12.2020

Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

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Украина должна выделять на армию более 3% ВВП, но сейчас предпочтение отдается другим силовикам - Порошенко

Украина как сдерживающее российскую агрессию государство не имеет права выделять на свои Вооруженные силы менее 3% ВВП, однако проект государственного бюджета на 2021 год не соответствует этому требованию, а приоритетом властного большинства является увеличение сметы МВД, СБУ и других силовых структур, отмечает пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Если перейти к цифрам, то на Вооруженные силы Украины должно идти более 3% ВВП. А на остальные силовых подразделений - менее 2%. И это правило просто разрушается. На сегодня увеличивается финансирование только в МВД, СБУ, Генпрокуратуры, ГБР. Причем увеличивается сразу же в два раза, на 40%, 60%", - сказал Порошенко в интервью на телеканале "Эспрессо".

По его словам, в 2019-20 гг были свернуты программы, начатые при его каденции. "Абсолютное большинство программ, которые нами были начаты, начиная с вопроса вещевого обеспечения, сорваны. Тендеры, начиная от военной обуви и заканчивая бронежилетами, начиная от кевларовых шлемов и заканчивая зимним оборудованием. Были сорваны программы строительства общежитий для военнослужащих-контрактников, где осталось профинансировать лишь 20%. Сорвано строительство полигонов", - отметил политик.

Наиболее опасным, по его мнению, является критическое недофинансирование государственного оборонного заказа. "Разработаны специальные проекты, которые нами были представлены и доведены до постановки на вооружение - это и ракеты "Ольха", и крылатые ракеты "Нептун", и современное противотанковое оружие, и новейшие системы радиоэлектронной борьбы и многое другое - просто не были пущены в серию. А они должны были быть сделаны в 2020 году", - отметил лидер "Европейской солидарности".

По его мнению, так происходит, потому что армия в настоящее время не является приоритетом ни действующего президента, ни действующей властной команды. "Президент боится собственной армии, собственных военнослужащих, президент боится ветеранов, боится парадов. Президент не понимает, почему это так важно… Государство, которое не способно накормить собственную армию, будет кормить чужую. И мы это уже очень хорошо знаем на примере Крыма и Донбасса", - резюмировал Порошенко.

Теги: #армия #бюджет #порошенко
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