Экстрадиция бойцов по требованию РФ подрывает обороноспособность Украины – "Голос"

Депутаты фракции "Голос" инициировали представление от комитетов Верховной Рады по вопросам внешней политики и по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки к президенту, Министерству иностранных дел Украины, Службе безопасности Украины и Офису генпрокурора с требованием должным образом отреагировать на экстрадицию бойца добровольческого батальона им. Шейха Мансура Руслана Акиева.

"Это - третий случай в течение этого года, когда боец батальона Шейха Мансура экстрадирован в Молдову по упрощенной процедуре по требованию Российской Федерации. Такая экстрадиция является нарушением норм законодательства Украины. В частности - статей 588 и 589 Уголовного процессуального кодекса Украины, которые предусматривают отказ в экстрадиции в упрощенном порядке, если есть обоснованные основания полагать, что экстрадиция противоречит интересам национальной безопасности Украины", - подчеркивается в заявлении, обнародованном пресс-службой политсилы.

Нардеп фракции "Голос", секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что Россия использует инструменты международного розыска для политических преследований.

"Если человек совершил преступление в Российской Федерации, но имеет заслуги перед Украиной, пусть Российская Федерация направляет сюда информацию - и мы через свои суды будем разбираться и принимать решение, что с этим делать. Но передача людей в Российскую Федерацию - это очень плохой знак для наших партнеров и защитников Украины", - подчеркнул он.

Член комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, нардеп фракции "Голос" Андрей Шараскин добавил, что подобные действия подрывают обороноспособность страны и являются преступлением против Украины.

"2 декабря задержали участника боевых действий на Востоке Украины в составе добровольческого подразделения батальона имени Шейха Мансура - Руслана Акиева. Его задержали с нарушением всех норм без объявления подозрения, без должного обеспечения его правозащитниками. Вернее, когда правозащитники узнали о том, что он задержан, и пытались установить, где он находится, поступила информация о том, что он уже экстрадирован в Молдову", - рассказал нардеп.

Он напомнил, что в 2018 году в Уголовный процессуальный кодекс Украины были внесены поправки, позволяющие уполномоченному органу отказывать в экстрадиции в упрощенном порядке в подобных ситуациях.

"То есть никакой экстрадиции, которая противоречит национальным интересам, здесь не может быть. Есть выводы ЕСПЧ, Комиссии по правам человека ООН о том, что мы не можем так поступать по упрощенной процедуре. Сейчас мы инициируем представление от комитета внешней политики и межпарламентского сотрудничества и комитета национальной безопасности, обороны и разведки с письмами и запросами к президенту, Министерства иностранных дел, СБУ и Генпрокуратуре - с требованием должным образом отреагировать и принять это под свой контроль. Потому что мы считаем, что это подрывает нашу обороноспособность", - заключил Шараскин.