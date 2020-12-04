Политика

18:19 04.12.2020

География ремонта автодорог в 2020 году распространена по всей Украине - Шуляк

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География ремонта автодорог в 2020 году распространена по всей Украине - Шуляк

География ремонта автомобильных дорог в 2020 году распространена по всей Украине, заявила народный депутат, глава межфракционного объединения "За Большое строительство" Елена Шуляк.

"Меня очень поразила статистика по ремонтах дорог в регионах в прошлые годы. Так, например, в Винницкой области в 2017-2019 годы отремонтировано 274,8 км, то есть где-то 100 км ежегодно. Мы этот показатель даже улучшили и обновили в 2020 году - 104 км дорог в Винницкой области. Однако поражает другое. В Луганской области в прошлом году, например, было отремонтировано только 19 км дорог. В Закарпатской области тоже ситуация была не лучше. Там количество километров отремонтированных лет достигала от 11 до 45 км. В 2020 году мы изменили эти подходы и мы действительно сшиваем Украину. В Луганской области, в частности в ее регионах прилегающих к ОРДЛО, мы уже отремонтировали 197 км автодорог. Сейчас в работе еще 127 км. На Закарпатье отремонтировано 370 км дорог. Дороги сейчас обновляются по всей стране", - сказала Шуляк в ходе мероприятия "СЕТЬ: форум дорожной отрасли".

Она также отметила, что в 2020 году было отремонтировано 3926,3 км дорог на общую сумму 81 млрд грн. Тогда как в 2019 году было отремонтировано только 846,97 км автопутей, на что было потрачено 25,1 млрд грн. Так, средняя стоимость ремонта одного километра дороги в 2020 году была ниже на 4,5 млн грн, чем в 2019 году.

"Мы считаем, что это существенная разница в стоимости ремонтов дорог. Такого результата, в частности, удалось достичь благодаря значительному снижению количества неконкурентных торгов, проводимых "Укравтодором". В 2020 году показатель неконкурентных торгов уменьшился до 4,6% от общего количества тендеров, тогда как в предыдущие несколько лет он составлял от 9,6% в 2017 году до 18% в 2019 году", - добавила нардеп.

Как сообщалось, советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, выступая на форуме "СЕТЬ: форум дорожной отрасли" заявил, что президентская программа "Большое Строительство" не позволила украинской экономике упасть так же сильно, как экономикам стран ЕС, где падение составило 10%.

Теги: #большое_строительство #шуляк
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