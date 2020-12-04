Политика

16:44 04.12.2020

Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

2 мин читать
Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина до конца года ратифицирует Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.

"Мы уже начали осуществление необходимых внутригосударственных процедур для ратификации соглашения. Надеемся, до конца декабря ратифицировать Соглашение", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

По мнению премьер-министра, новое Соглашение о политическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией не только гарантирует непрерывность свободной торговли, но и позволяет говорить о возможности усиления стратегических отношений в политической и торговой сферах.

Шмыгаль выразил надежду, что это также положительно отразится на показателях двусторонней торговли и предложил Великобритании до конца месяца провести переговоры относительно механизма квотирования и другим вопросам работы зоны свободной торговли с 1 января 2021 года.

Кроме того, глава правительства предложил британской стороне поддержать предложение о начале проекта технической помощи для экспортеров и инвесторов.

"Это даст возможность сполна использовать потенциал Соглашения и успешно наладить работу между бизнесами двух стран. Чтобы мы могли начинать учить предпринимателей сотрудничать в новых условиях", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что Украина возлагает высокие надежды на развитие двустороннего сотрудничества и учреждения совместных проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Агентством экспортного финансирования Великобритании о привлечении кредитных гарантий.

Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать мероприятия по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторах.

"Приглашаю делегацию британского бизнеса во главе с представителями Агентства экспортного финансирования для осуществления визита в Украину и проведения встреч с украинским бизнесом и партнерами, как только позволит ситуация с коронавирусом", - отметил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул важность ряда достигнутых договоренностей по углублению украинско-британского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Шмыгаль добавил, что Украина готова тесно сотрудничать в реализации эко-инициатив, которые могут быть представлены на 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Великобритании.

Теги: #шмыгаль #великобритания #сотрудничество
РЕКЛАМА
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:31 04.12.2020
Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

Транспорт закрывать не планируется даже при более жестких карантинных ограничениях - Шмыгаль

10:28 04.12.2020
Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

Шмыгаль допускает, что в декабре не будет необходимости усиливать карантинные меры

10:06 03.12.2020
Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

Представители посольства Великобритании в Украине посетили КПВВ на админгранице с оккупированным Крымом – Госпогранслужба

21:42 02.12.2020
ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

ЕС работает над юридическими решениями, которые позволят не прерывать сообщение по туннелю под Ла-Маншем

18:31 02.12.2020
Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

Новыми условиями торговли с Британией заинтересовались украинские агроэкспортеры, мебельная отрасль и производители елочных игрушек - глава МИД

18:14 02.12.2020
Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

Медреформа продолжается несмотря на коронавирус – Шмыгаль

18:11 02.12.2020
Супруга Шмыгаля переболела COVID-19

Супруга Шмыгаля переболела COVID-19

18:05 02.12.2020
Украина до 15 декабря может занять до $1 млрд на внешнем рынке - премьер

Украина до 15 декабря может занять до $1 млрд на внешнем рынке - премьер

17:52 02.12.2020
Дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в этом году - премьер

Дата приезда миссии МВФ должна быть оглашена в этом году - премьер

17:10 02.12.2020
В "Слуге народа" ожидают Шмыгаля и Марченко на заседании фракции, чтобы обсудить проект госбюджета-2021

В "Слуге народа" ожидают Шмыгаля и Марченко на заседании фракции, чтобы обсудить проект госбюджета-2021

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Разумков: Оценивать деятельность Степанова пока что рано

Законопроекты президента не только предлагают план поддержки бизнеса и граждан, но и закладывают под это финансирование из COVID-фонда - Ковалив

В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Зеленский призвал жителей Кривого Рога обеспечить 6 декабря высокую явку на выборах и избрать мэра, которого город "давно заслуживает"

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС - СМИ

ПОСЛЕДНЕЕ

"Евросолидарность" готова уже завтра вносить изменения в закон рабгруппы и ужесточать уголовную ответственность за ложь в декларациях - нардеп Геращенко

Нардеп Наливайченко подготовил и зарегистрировал в Раде законопроект о национальных и международных санкциях

Разумков обещает подписать законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование, в начале следующей недели

В Раде 26 депутатов направили запрос к премьеру предоставить информацию по переговорам с Турцией о заключении ЗСТ

Разумков: Оценивать деятельность Степанова пока что рано

Законопроекты президента не только предлагают план поддержки бизнеса и граждан, но и закладывают под это финансирование из COVID-фонда - Ковалив

В Украине восстановили уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Зеленский призвал жителей Кривого Рога обеспечить 6 декабря высокую явку на выборах и избрать мэра, которого город "давно заслуживает"

Послы стран G7 встретились с представителями Всеукраинского совета церквей

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации Украина-ЕС - СМИ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА