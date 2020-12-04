Шмыгаль рассчитывает на ратификацию Соглашения о политсотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией до конца года

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что Украина до конца года ратифицирует Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве с Великобританией.

"Мы уже начали осуществление необходимых внутригосударственных процедур для ратификации соглашения. Надеемся, до конца декабря ратифицировать Соглашение", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства по результатам встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

По мнению премьер-министра, новое Соглашение о политическом сотрудничестве между Украиной и Великобританией не только гарантирует непрерывность свободной торговли, но и позволяет говорить о возможности усиления стратегических отношений в политической и торговой сферах.

Шмыгаль выразил надежду, что это также положительно отразится на показателях двусторонней торговли и предложил Великобритании до конца месяца провести переговоры относительно механизма квотирования и другим вопросам работы зоны свободной торговли с 1 января 2021 года.

Кроме того, глава правительства предложил британской стороне поддержать предложение о начале проекта технической помощи для экспортеров и инвесторов.

"Это даст возможность сполна использовать потенциал Соглашения и успешно наладить работу между бизнесами двух стран. Чтобы мы могли начинать учить предпринимателей сотрудничать в новых условиях", - отметил Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что Украина возлагает высокие надежды на развитие двустороннего сотрудничества и учреждения совместных проектов в рамках подписанного Меморандума о взаимопонимании между Кабмином и Агентством экспортного финансирования Великобритании о привлечении кредитных гарантий.

Премьер-министр предложил Великобритании совместно разработать мероприятия по популяризации этого инструмента как в государственном, так и частном секторах.

"Приглашаю делегацию британского бизнеса во главе с представителями Агентства экспортного финансирования для осуществления визита в Украину и проведения встреч с украинским бизнесом и партнерами, как только позволит ситуация с коронавирусом", - отметил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул важность ряда достигнутых договоренностей по углублению украинско-британского сотрудничества в сфере безопасности и обороны.

Шмыгаль добавил, что Украина готова тесно сотрудничать в реализации эко-инициатив, которые могут быть представлены на 26-й Конференции стран-участниц Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая состоится в Великобритании.