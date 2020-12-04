Политика

15:00 04.12.2020

Нардеп Наливайченко подготовил и зарегистрировал в Раде законопроект о национальных и международных санкциях

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Нардеп Наливайченко подготовил и зарегистрировал в Раде законопроект о национальных и международных санкциях

Народный депутат Валентин Наливайченко (фракция "Батькивщина") инициирует законопроект "О национальных и международных санкциях".

"Я подготовил и зарегистрировал законопроект о санкциях - о национальных и международных, как они должны применяться, выполняться и мониториться в Украине всеми органами власти, всеми гражданами и юридическими лицами", - сообщил Наливайченко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу в Киеве.

По его словам, санкции должны вводиться, "прежде всего, за агрессию Российской Федерации, за преступления войны, за преступления против человечности и другие преступления, которые совершались и продолжают совершаться на временно оккупированных территориях".

"Я предлагаю ввести эффективную, действенную модель введения санкций", - отметил народный депутат.

Наливайченко считает, что при подготовке к введению санкций должны учитывать и брать во внимание предложения общественных организаций, экспертов, расследования журналистов об обходе санкций, злоупотреблениях.

"Я предлагаю, чтобы центральным органом исполнительной власти по вопросам реализации и контроля санкционной политики было Министерство финансов Украины вместе с Госмониторингом - это серьезная структура, которая как раз и должна контролировать и мониторить, прежде всего, финансовую, экономическую составляющую санкций", - сказал Наливайченко.

Он подчеркнул, что "санкции - это наше экономическое оружие для защиты наших интересов, и, прежде всего, в вопросе деоккупации".

Наливайченко считает, что принятие законопроекта "усилит позицию Украины в вопросах деоккупации и восстановления мира, и в "Нормандском формате", и в Минском процессе, и внутри страны".

Отвечая на вопрос, насколько легко "пройдет" в Верховной Раде законопроект, народный депутат сказал, что это зависит от политической воли монобольшинства "Слуги народа".

"Ситуация, которая сейчас существует, и это было признано всеми участниками парламентских слушаний, что санкции в Украине, на самом деле, не работают, не являются эффективными и, самое главное - очень много существует лазеек и возможностей для обхода санкций, чем и пользуются дельцы, и очень часто поставляют продукцию в Украину из Российской Федерации в обход санкций даже на государственные энергетические компании, такие как "Энергоатом". А еще и через европейские компании. Ясно, что подставные, которые создаются только для того, чтобы из России взять оборудование, поставить цену в два раза выше для Украины и перепродать государственно-бюджетному предприятию в два раза дороже", - рассказал народный депутат.

По мнению Наливайченко, данный вопрос требует срочного вмешательства и наведения порядка.

Как сообщает сайт Верховной Рады, Наливайченко зарегистрировал законопроект № 4454 "О национальных и международных санкциях" 3 декабря. В то же время на сайте парламента пока нет текста законопроекта.

Согласно тексту законопроекта, который есть в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", национальные санкции могут применяться со стороны Украины к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, иностранцам, лицам без гражданства.

"Действие национальных санкций распространяется также на юридических лиц, которые находятся под контролем лица, к которому применена соответствующая санкция (санкции)", - говорится в документе.

Согласно законопроекту, основаниями для применения санкций являются, в том числе резолюции Генассамблеи и Совета безопасности ООН, решения и регламенты Совета Европейского Союза, факты нарушений общих деклараций прав человека, Устава ООН, а также действия иностранного государства, иностранного юридического или физического лица, лица без гражданства, которые создают реальные и/или потенциальные угрозы национальным интересам, государственному суверенитету и территориальной целостности Украины, способствуют террористической деятельности и/или нарушают права и свободы гражданина, приводят к нарушению прав собственности, причинению имущественного ущерба.

Согласно документу, среди видов санкций - замораживание активов или ограничение доступа к ним; остановка финансовых операций; запрет выведения капиталов за пределы Украины; запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальные моря Украины, ее внутренние воды, порты и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на территории Украины.

Решение о применении, отмене и внесении изменений относительно санкций принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины и вводит в действие президент своим указом.

Теги: #батькивщина #санкции #наливайченко
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