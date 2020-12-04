Политика

14:19 04.12.2020

Разумков обещает подписать законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование, в начале следующей недели

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Разумков обещает подписать законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за недостоверное декларирование, в начале следующей недели

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков обещает подписать законопроект, восстанавливающий уголовную ответственность за недостоверные данные в декларировании, в начале следующей недели.

"Я думаю, что в начале следующей недели он (законопроект № 4460-д) будет подписан, передан президенту, и я надеюсь, что вскоре он будет опубликован и вступит в силу", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в пятницу.

Спикер подчеркнул, что было принципиальным возвратить уголовную ответственность.

"Во-вторых, для нас было важно оказать жесткое давление на тех людей, которые не хотят или будут манипулировать, чтобы не декларировать (свои доходы - ИФ). Уголовная ответственность и ограничение свободы - это также является серьезным аргументом того, чтобы этого не делать", - сказал Разумков.

Он подчеркнул, что в законодательстве остается статья о незаконном обогащении.

"И если вы спрашиваете мое мнение, то я, может быть, даже понизил те планки, которые там предусмотрены. Потому что если ты украл, то ты должен сесть. Далее мы с вами можем размышлять, насколько, на какую сумму, и в этом ничего плохого нет. Я думаю, что это будет как раз действенным механизмом давления на людей, которые, действительно, приходят во власть для того, чтобы немного себе заработать на карман", - отметил спикер.

По его словам, декларирование - это, прежде всего, превентивная мера для того, чтобы создать условия, чтобы люди не уклонялись от декларирования.

Данный законопроект был проголосован парламентом в пятницу, 4 декабря.

Теги: #декларирование #разумков #рада
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