Политика

14:10 04.12.2020

В Раде 26 депутатов направили запрос к премьеру предоставить информацию по переговорам с Турцией о заключении ЗСТ

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В Раде 26 депутатов направили запрос к премьеру предоставить информацию по переговорам с Турцией о заключении ЗСТ

В Верховной Раде 26 народных депутатов направили запрос к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю предоставить материалы относительно заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией.

Согласно депутатскому запросу, копией которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", премьера просят предоставить текущую редакцию проекта соглашения, тарифные предложения и запросы обеих сторон на максимально детализированном уровне с указанием действующих пошлин.

Депутаты просят предоставить копии технических заданий на проведение переговоров и консультаций с Турцией по соглашению, а также отчеты по ним за 2019-2020 годах.

Парламентарии также просят предоставить финансово-экономическое обоснование, в частности, прогнозные показатели влияния соглашения на макроэкономические показатели Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах; информационно-аналитические материалы о текущем состоянии переговорного процесса, перечень его участников с украинской стороны, позиционные материалы о дальнейших переговорах и консультациях, возможных рисках для Украины в результате либерализации условий торговли в рамках соглашения и пути их преодоления.

Ранее заместитель председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский призвал правительство очень ответственно подойти к заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, отстаивая интересы Украины. По его словам, в 2019 году Украина продала на турецком рынке товаров на $2,62 млрд, тогда как Турция импортировала на наш рынок $2,36 млрд. То есть, позитивное сальдо составило $264 млн. Таким образом, данный показатель сократился за последние восемь лет в 6,6 раза. По итогам девяти месяцев 2020 года впервые в истории двусторонних экономических отношений зафиксировано негативное сальдо торговли между Украиной и Турцией в размере $16,8 млн.

Нардеп полагает, что причина такого положения дел в том, что в структуре украинского экспорта преобладают товары первичной обработки, тогда как турецкие компании поставляют в Украину в основном продукцию с высоким уровнем дополнительной стоимости. Поэтому для Украины наиболее чувствительным вопросом переговорного процесса является насколько и когда две страны сократят ввозные и вывозные пошлины на товары.

По словам замглавы комитета, "сейчас Турция фактически требует от Украины" исключить из режима свободной торговли продукцию с/х переработки, сохранить ограничение на доступ для промтоваров на турецкий рынок и экспортные субсидии, а также мгновенно сократить ввозные пошлины на с/х и промтовары из Турции, отменить экспортные пошлины на сырье. На таких условиях ЗСТ не обеспечит позитивный эффект для Украины, но для Турции подписание соглашения на таких условиях обеспечит доступ к украинскому сырью и рынок сбыта готовой продукции.

Теги: #турция #рада #зст #депутаты
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