Разумков: Оценивать деятельность Степанова пока что рано

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что оценивать деятельность министра здравоохранения Украины Максима Степанова еще рано.

"Оценивать деятельность (министра здравоохранения Максима Степанова - ИФ), думаю, пока что рано. Мы действительно видим, как мне кажется, это мое личное мнение, и я могу ошибаться, что карантин выходного дня не до конца себя оправдал. Мы видим это по результатам количества заболевших в сутки", - сказал Разумков на брифинге в Киеве в пятницу.

Он отметил, что Кабинет министров, как и Верховная Рада, является коллегиальным органом, и один министр не может нести ответственность.

Разумков подчеркнул, что Кабинет министров в настоящее время ищет механизмы, как выйти из этой ситуации, как уменьшить коронавирусный удар, который сказывается и на экономике государства, и по социальных аспектах жизни граждан.