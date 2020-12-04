Политика

13:37 04.12.2020

Законопроекты президента не только предлагают план поддержки бизнеса и граждан, но и закладывают под это финансирование из COVID-фонда - Ковалив

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Законопроекты президента не только предлагают план поддержки бизнеса и граждан, но и закладывают под это финансирование из COVID-фонда - Ковалив

Поддержанные Верховной Радой законопроекты президента Украины Владимира Зеленского не только содержат конкретный план поддержки бизнеса и граждан в связи с кризисом, вызванным пандемией COVID-19, но и сразу предусматривают под это финансирование, подчеркивает заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

"Фонд по борьбе с коронавирусом как раз создавался для того, чтобы аккумулировать и оперативно направлять ресурсы на решение проблем, которые возникают из-за эпидемии. Сейчас, когда правительство рассматривает вариант введения жесткого карантина, ресурсы бюджета должны также направляться на компенсации тем, кто вынужден будет приостановить свою деятельность", - отметила она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ковалив указала, что законопроект №4431 о внесении изменений в бюджет расширяет перечень направлений, по которым могут использоваться средства Фонда для борьбы с COVID-19, а именно на поддержку бизнеса, который может временно приостановить свою деятельность.

Замглавы ОП напомнила, что согласно законопроекту №4429, одноразовая помощь выдается наемным работникам и предпринимателям, потерявшим часть дохода в случае остановки работы бизнеса из-за карантинных ограничений. Такая помощь составляет 8000 грн на одного человека. Чтобы получить помощь, нужно подать заявление в электронной форме на веб-портале госуслуг.

"Одноразовая материальная помощь субъектам хозяйствования будет предоставляться для выплаты наемным работникам предприятия, и таким образом поможет бизнесу избежать сокращений сотрудников на период локдауна и карантинных ограничений их работы", - рассказала Ковалив.

Размер помощи рассчитывается пропорционально сокращению рабочего времени работника, но не может превышать 8000 грн.

Кроме того, субъектам хозяйствования предусмотрена одноразовая компенсация в размере среднемесячных понесенных расходов на уплату ЕСВ. Сумма такой компенсации рассчитывается как среднее значение уплаченных субъектом хозяйствования сумм ЕСВ за 10 месяцев, предшествовавших вступлению в силу этого закона.

Также законопроект предусматривает продление лицензий и разрешительных документов субъектам хозяйствования в период карантина, а также в течение трех месяцев после их окончания; для субъектов хозяйствования, деятельность которых была запрещена/ограничена, сроки действия договоров аренды государственного и коммунального имущества, которые заканчиваются в этот период, продолжаются на период карантина и ограничительных мер, а также в течение одного месяца со дня их окончания.

Ковалив подчеркнула, что инициированный президентом законопроект №4430 о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законы Украины предусматривает ряд налоговых стимулов для граждан, малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина.

"Законопроектом предложено: списать налоговый долг налогоплательщикам в случае, если совокупный размер долга плательщика по всем налогам и сборам не превышает 3060 грн и не погашен по состоянию на 01.11.2020; отсрочку до 29 декабря 2021 года погашения налогового долга налогоплательщиков - физических лиц, в том числе самозанятых, что не превышает 6800 гривен; списание пени и штрафных санкций в случае самостоятельной уплаты налогоплательщиками налогового долга по основному платежу в течение 6 месяцев со дня вступления в силу закона", - отметила она.

Теги: #президент #коронавирус #ковалив #законопроекты
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