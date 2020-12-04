Политика

10:53 04.12.2020

Зеленский призвал жителей Кривого Рога обеспечить 6 декабря высокую явку на выборах и избрать мэра, которого город "давно заслуживает"

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Зеленский призвал жителей Кривого Рога обеспечить 6 декабря высокую явку на выборах и избрать мэра, которого город "давно заслуживает"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал жителей Кривого Рога активно голосовать 6 декабря во втором туре выборов мэра города и избрать достойного городского голову.

"В это воскресенье, 6 декабря, состоится второй тур выборов городского головы. 6 декабря вы будете выбирать человека, которому на следующие пять лет доверите судьбу нашего города. Я очень прошу вас отнестись к этому выбору ответственно, не лениться, идти на участки и, наконец, выбрать мэра, которого давно заслуживает Кривой Рог", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в пятницу.

Зеленский считает, что Кривому Рогу необходим мэр, которой "любит город от Ингульца до Даманского, который будет заботиться о каждом из его 126 км, построит город, который будет полной грудью дышать чистым воздухом".

Глава государства призвал криворожан сделать на выборах 6 декабря рекордную явку по Украине. "Пусть это будет символическая для нашего города цифра - 95", - сказал он.

Президент подчеркнул, что не может агитировать за кого-то из кандидатов, но это и не нужно. "Вы - умные люди, сами всё знаете", - отметил он.

Повторное голосование на выборах городского головы Кривого Рога (Днепропетровская обл.) состоится 6 декабря.

Теризбирком 17 ноября получил заявление действующего мэра Юрия Вилкула, который лидировал на выборах 25 октября, об отказе участвовать в повторном голосовании. Вилкул объяснил такое решение состоянием здоровья.

Таким образом, во второй тур вышли кандидат от "Слуги народа", гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик и кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь", советник городского головы Кривого Рога Константин Павлов.

12 ноября были объявлены результаты первого тура. За Вилкула проголосовали 80655 избирателей, за Шевчика - 45213. Павлов – на третьем месте (15941 голос).

Теги: #зеленский #выборы #кривой_рог
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