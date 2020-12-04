МИД Азербайджана заявил о предвзятости резолюции парламента Франции о защите армянского народа

Посол Франции в Баку Захари Гросс (Zacharie Gross) будет вызван в МИД Азербайджана в связи с принятием Национальной ассамблеей (нижняя палата французского парламента) резолюции о защите армянского народа, сообщает азербайджанское внешнеполитическое ведомство.

"Национальная ассамблея Франции приняла резолюцию "О защите армянского народа и христианских общин в Европе и на Востоке". МИД Азербайджана расценивает эту резолюцию как безосновательную, недружественную и провокационную", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Посол Франции будет вызван в МИД, ему выразят протест в связи с этой предвзятой резолюцией", - сообщает министерство в пятницу.

"Этот документ в корне противоречит не только нормам и принципам международного права, Уставу ООН и Хельсинскому Заключительному акту, резолюциям Совбеза ООН, но также и действующим двусторонним документам между Азербайджаном и Францией", - говорится в сообщении.

Согласно заявлению МИД Азербайджана, резолюция является "серьезным ударом по посредническому мандату Франции и бросает тень на двусторонние отношения".