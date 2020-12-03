Политика

19:09 03.12.2020

В Раде призывают прагматично отнестись к заключению ЗСТ с Турцией, отстаивая интересы Украины

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В Раде призывают прагматично отнестись к заключению ЗСТ с Турцией, отстаивая интересы Украины

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский считает необходимым очень ответственно подойти к заключению соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией, отстаивая интересы Украины.

Об этом Кисилевский заявил на состоявшемся в четверг "круглом" столе на тему "Соглашение о Зоне свободной торговле Украина–Турция: возможности и риски", организованном Федерацией работодателей Украины совместно с Центром развития рыночной экономики CMD-Ukraine.

По его словам, Турция – крупный торговый партнер Украины, поэтому проблемы, поднятые на этом мероприятии, чрезвычайно важны для украинской экономики. Соответственно, влияние возможной ЗСТ с Турцией будет существенным, вопрос заключается только в том, каким именно: позитивным или негативным.

"Что сейчас представляет собой украино-турецкая торговля? В 2019 году мы продали на турецком рынке товаров на $2,62 млрд, тогда как Турция импортировала на наш рынок $2,36 млрд. То есть, позитивное сальдо составило $264 млн. Таким образом, данный показатель сократился за последние 8 лет в 6,6 раза. Более того, уже по итогам девяти месяцев 2020 года впервые в истории двусторонних экономических отношений зафиксировано негативное сальдо торговли между Украиной и Турцией в размере $16,8 млн", - написал Кисилевский на своей странице в Facebook.

Нардеп полагает, что причина такого положения дел в том, что в структуре украинского экспорта преобладают товары первичной обработки, тогда как турецкие компании поставляют в Украину в основном продукцию с высоким уровнем дополнительной стоимости. Это наглядный пример целенаправленной государственной промполитики Турции и политики стимулирования экспорта. В Украине же до сих пор так и не заработал ни один реальный инструмент стимулирования высокотехнологического экспорта.

Поэтому для Украины наиболее чувствительным вопросом переговорного процесса является насколько и когда две страны сократят ввозные и вывозные пошлины на товары. И в этом контексте важно сказать, что у Турции чуть ли не самая высокая тарифная защита в мире. Естественно, что она в разы превышает украинскую. Более того, Анкара имеет право в одностороннем порядке фактически безразмерно повышать ввозные пошлины более чем на половину наших товаров, уточняет Кисилевский. При этом по большинству товарных позиций Турция применяет заградительные ввозные пошлины на уровне 50-225%, в том числе даже в рамках таможенного союза с ЕС.

По словам главы комитета, "сейчас Турция фактически требует от Украины" исключить из режима свободной торговли продукцию с/х переработки, сохранить ограничение на доступ для промтоваров на турецкий рынок и экспортные субсидии, а также мгновенно сократить ввозные пошлины на с/х и промтовары из Турции, отменить экспортные пошлины на сырье.

"Причем последнее аргументируется весьма цинично - как предпосылка для увеличения товарооборота", - уточняет парламентарий.

Он считает, что на таких условиях ЗСТ не обеспечит позитивный эффект для Украины. "Как минимум это означает консервацию текущей структуры экспорта с постепенным увеличением доли сырья, как максимум – дальнейшая деиндустриализация экономики", - поясняет нардеп.

В то же время для Турции подписание Соглашения на таких условиях обеспечит доступ к украинскому сырью и рынок сбыта готовой продукции, отмечает Кисилевский.

"Что делать? Во-первых, сейчас необходимо безотлагательно выяснить реальные намерения украинских переговорщиков. Украинские граждане и украинский бизнес должны знать, что потеряет и что получит Украина и каждая из отраслей экономики. С этой целью я и еще 25 коллег по парламенту подготовили депутатский запрос к премьер-министру Денису Шмыгалю с целью получить текущую редакцию проекта Соглашения, тарифные предложения и т.д. Во-вторых, нужно четко очертить "красные" линии на переговорах: что мы хотим получить, а что нельзя сдавать", - подчеркнул глава комитета.

Он добавил, что он как народный депутат вместе с экономическим комитетом Рады готовы быть представителями бизнеса в донесении этих критических вопросов правительству.

"Ожидаю активной позиции отраслевых ассоциаций и аналитических центров по определению интересов украинского бизнеса в этих торговых переговорах с Турцией – "Укрметаллургпром", асоциация "Укрцемент", Федерация работодателей Украины, юркомпания "Ильяшев и партнеры", - резюмировал Кисилевский.

Как сообщало Минэкономики, 28 августа Турция направила обновленное тарифное предложение по доступу на свой рынок украинских товаров. При этом украинские производители сталкиваются с множеством ограничительных мер, которые страна ввела с начала года.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация (ЕБА) обратилась к власти с просьбой предпринять незамедлительные меры, чтобы не допустить повышения Турцией таможенных сборов на украинскую кондитерскую продукцию. 20 августа вступил в силу указ президента Турции, которым вводится дополнительный таможенный сбор для 115 товаров, в том числе для кондитерской продукции. Согласно ему, с кондитерской продукции, импортируемой в Турцию, будет взиматься дополнительная пошлина в размере от 15% до 20%, за исключением продукции из ЕС и стран, с которыми у Турции подписаны Соглашения о свободной торговле, пояснили в ЕБА.

Теги: #турция #украина #мнение #зст
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