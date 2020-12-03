Парламент Молдовы подчинил себе службу безопасности, урезав полномочия президента

Парламент Молдовы ограничил полномочия президента, переведя Службу информации и безопасности (СИБ) в подчинение парламенту. Такое решение принято в пятницу сразу двух чтениях, без обсуждения в парламенте.

За принятие решения проголосовало новое парламентское большинство фракции Партии социалистов и фракции партии "Шор" - 51 из 101 депутата. Оппозиция не участвовала в голосовании, попытавшись сорвать заседание: депутаты от оппозиции свистели и скандировали "Позор коалиции Шордон (Шор и Додон).

Принятый закон предполагает, что парламент должен назначить директора службы и двух его заместителей.

Проект, подготовленный группой депутатов-социалистов, был зарегистрирован за день до утверждения - 1 декабря. Он вызвал резкую критику правых партий и избранного президента Майи Санду, которая связала эту инициативу с попыткой узурпации власти.

В день голосования у парламента была организована акция протеста. Само голосование происходило при заблокированной депутатами PAS и "Платформы DA" центральной трибуне.

В 2016 г., кода вступал в должность избранный тогда президентом Молдовы Игорь Додон, с подачи самого богатого гражданина республики Владимира Плахотнюка парламент перевел СИБ в свое подчинение, что вызвало критику социалистов. Летом 2019 г. голосами коалиции социалистов и блока Майи Санду СИБ был возвращен под контроль президента, но теперь вновь стал подотчетен законодательному органу.

Накануне Санду позвала сторонников на акцию протеста против узурпации власти Додоном. Несколько тысяч человек провели акцию протеста, но после того, как они разошлись, парламентское большинство в считанные минуты и без обсуждения приняло все спорные законы.