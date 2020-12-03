Политика

16:23 03.12.2020

В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

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В Брюсселе изучают предложение Киева о "крымской платформе" и спецпредставителя ЕС по Крыму

В Европейском Союзе изучают предложение Украины о создании "крымской платформы" и специального представителя Евросоюза по Крыму, и ожидают дополнительной информации о структуре платформы, сообщил в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в четверг в Брюсселе представитель Внешней дипломатической службы ЕС Питер Стано.

"Украина представила ЕС и нескольким крупным международным заинтересованным сторонам идею "Международной крымской платформы". В этом контексте, среди прочего, Украина выдвинула идею создания спецпредставителя ЕС по Крыму. Как указано в нашем совместном заявлении на саммите Украина-ЕС от 6 октября 2020 года, мы приветствуем дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и подробно изучаем предложения Украины по этому поводу", - сказал он.

Стано подчеркнул, что ЕС и Украина борются с незаконной аннексией Крымского полуострова по многим двусторонним и многосторонним каналам и на разных уровнях, включая политический. "Мы не признаем, и не будем признавать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права", - напомнил он о политике ЕС в отношении незаконной аннексии Крыма.

Кроме того, представитель европейской дипломатии указал, что "пока мы с нетерпением ждем дополнительной информации о том, как Украина хотела бы структурировать платформу, политика непризнания ЕС уже предлагает надежный и хорошо реализованный инструментарий, который помогает продвигаться к целям, обозначенным Украиной, и которые соответствуют целям нашей политики непризнания в целом".

Теги: #крым #ес #стано #платформа
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