"Батькивщина" настаивает на возобновлении электронного декларирования в ближайшее время

Верховная Рада должна неотложно принять законы, возобновляющие ответственность за недекларирование доходов. Антикоррупционные механизмы должны быть восстановлены до нового года, заявил заместитель главы партии "Батькивщина" Сергей Соболев.

"Позиция нашей фракции абсолютно четкая. Она заключается в том, что мы должны принять этот законодательный акт, и он должен вступить в действие до 1 января. И уже с 1 января все, кто по закону обязан декларировать свои доходы, должны это делать", - подчеркнул Соболев, сообщает пресс-служба политсилы.

Он отметил, что возобновление эффективной работы антикоррупционной системы – один из ключевых вопросов, волнующих общество, а дальнейшее промедление с его решением фактически срывает начало декларирования за 2020 год.

"И 2020 год, так же как 2017, 2018, 2019, после соответствующего решения Конституционного Суда останется без деклараций, их публикации, официального обнародования и ответственности административной, уголовной за недостоверные данные", - добавил Соболев.