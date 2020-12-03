Порошенко в Ровно представил Кодекс добропорядочности депутатов местных советов, его подпишут депутаты от "Евросолидарности" всех уровней

Партия "Европейская Солидарность" ввела Кодекс добродетели депутатов местных советов, который содержит 14 обязательных требований идеологического, политического и морально-этического характера.

Как сообщается на сайте политсилы в четверг, за нарушение кодекса предусмотрены санкции. "Кодекс содержит 14 обязательных требований - идеологических, политических и морально-этического характера. Это не просто красивые слова, потому что за нарушение этих принципов предусмотрены санкции - вплоть до отзыва депутата местного совета на основании ст.37 закона о статусе депутатов местных советов", - пояснил лидер партии Петр Порошенко.

По его словам, в четверг Совет партии уже принял такое решение в отношении двух депутатов районных советов Львовской области. "Если люди таким образом позволят себе такое поведение, мы должны действовать решительно для того, чтобы продемонстрировать, что это не просто слова, это не просто какая-то пиар-акция, а это правило, мы имеем вводить в Украине. Это абсолютно европейские практики, к нам ни одна политическая сила не применяла", - отметил политик.

По словам Порошенко, "Европейская солидарность" – это "единственная демократическая оппозиционная парламентская политическая сила, которая имеет четкую идеологию". У нас есть абсолютно четкие европейские принципы, принципы политические и принципы моральные. И все эти принципы мы после консультации с руководством областных партийных организаций решили заложить, используя абсолютно европейскую практику, решили свести в очень важный документ - Кодекс добродетели депутатов. Не только местные советы - я подчеркиваю, что его поддерживают и подпишут депутаты и областных советов, и Верховной Рады от "Европейской солидарности", - сказал он.

По словам политика, это не принципы преданности самой партии, это не принципы преданности Европе, "это принципы преданности, прозрачности и чести по отношению к Украине, к нашим избирателям". "Мы - как на фронте, и эта борьба требует строгой дисциплины", - резюмировал Порошенко.