Политика

14:04 03.12.2020

Рада может рассмотреть вопрос восстановления ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря

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Рада может рассмотреть вопрос восстановления ответственности за недостоверное декларирование 4 декабря

Члены комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности достигли компромисса в восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и соответствующий вопрос может быть вынесен на рассмотрение парламента в пятницу, заявляет первый заместитель главы комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос").

"Есть все основания считать, что достигнут компромисс и новая статья по восстановлению уголовной ответственности за недостоверное декларирование будет завтра вынесена в зал Верховной Рады Украины", - цитирует Осадчука пресс-служба фракции "Голос" в четверг.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

1 декабря заместитель фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности в ближайшие дни рассмотрит два варианта законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование, чтобы наработать компромиссный вариант документа.

По ее словам, президентский вариант законопроекта более жесткий и предусматривает лишение свободы за то, что "чиновник умышленно не внес в декларацию какой-либо объект более миллиона гривень… то есть существенные нарушения, например, если не задекларировал дом, то должен нести криминальную ответственность".

30 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №4441 авторства членов рабочей группы по урегулированию конституционного кризиса, предусматривающий восстановление ответственности за декларирование недостоверной информации и за непредставление субъектом декларирования декларации, но не предусматривающий лишение свободы.

Теги: #декларирование #конституционный_суд #рада #голос
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