Политика

11:51 03.12.2020

Рада поддержала в целом законопроект о парламентском контроле

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Рада поддержала в целом законопроект о парламентском контроле

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об обеспечении эффективной реализации парламентского контроля.

В поддержку соответствующего законопроекта №4131 "О внесении изменений в некоторые законы об обеспечения эффективной реализации парламентского контроля" на пленарном заседании в четверг проголосовали 303 народных депутата.

Законопроект, в частности, усиливает механизм институционного взаимодействия Верховной Рады, Счетной палаты и уполномоченного Верхрвной Рады по правам человека. Регламент не только прописывает порядок рассмотрения их отчетов и докладов, но и предусматривает возможность направления рекомендаций и обращений в другие государственные органы и органы местного самоуправления для надлежащего выполнения решений институций парламентского контроля.

Законопроект также направлен на усиление действенности парламентских слушаний, в частности, рекомендации по результатам слушаний должны содержать сроки предоставления информации о состоянии реализации рекомендаций.

Документ также уточняет роль и задания комитетов Верховной Рады в процессе рассмотрения отчетов, докладов и информации государственных органов и должностных лиц. В частности, комитеты, согласно законопроекту, имеют право инициировать рассмотрение их докладов на пленарных заседаниях.

Законопроектом предусматривается, что большинство его норм вступают в силу с 1 января 2021 года, кроме тех, которые касаются обязательств Кабинета министров привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим законом.

Теги: #рада #контроль
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