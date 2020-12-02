Кулеба: Мы хотим больше взаимодействия с НАТО, в том числе больше учений НАТО в Украине

Украина продолжает движение к вступлению в НАТО и ожидает предоставление Плана действий касательно членства в Альянсе, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам заседания Североатлантического совета НАТО с участием Украины и Грузии, посвященному проблемам безопасности в регионе Черного моря.

"Я подробно проинформировал членов о милитаризации Россией как государством-оккупантом временно оккупированного Крыма. С конкретными цифрами, свидетельствами ее негативного влияния на безопасность черноморского региона. Кроме того, признаки нуклеаризации полуострова представляют собой серьезную угрозу режиму ядерного нераспространения", - заявил Кулеба, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

Он также проинформировал участников заседания о стремлении Украины стать членом НАТО.

"Мы хотим больше взаимодействия с Альянсом, в том числе больше учений НАТО в Украине. Я отметил, что Украина в дальнейшем движется к членству в Альянсе и ожидает предоставления Плана действий по членству", - подчеркнул министр.

Кулеба также отметил, что некоторые министры иностранных дел стран-членов НАТО в выступлениях упоминали инициативу Украины "Крымская платформа" и приветствовали получение Украиной статуса партнера с расширенными возможностями НАТО.

"Ряд министров в своих выступлениях также заявили, что принципиально поддерживают предоставление Украине членства в НАТО", - указал министр.

Глава МИД Украины пригласил страны-члены НАТО принять активное участие в реализации "Крымской платформы", которая призвана в том числе обеспечить рассмотрение вопросов безопасности в регионе Черного моря. Он также проинформировал о продолжающихся нарушениях Россией норм международного гуманитарного права в оккупированном Крыму – в частности, о принудительном призыве граждан Украины в Вооруженные силы РФ.

"Существенное ухудшение ситуации в регионе Черного моря угрожает не только непосредственно причерноморским странам, но и государствам Южной Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Поэтому я приветствую готовность НАТО к большему вовлечению в безопасность региона Черного моря и усиление взаимодействия с Украиной и Грузией ", - подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что продолжение участия Украины в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО и проведение в Одессе запланированных на май 2021 года совместных командно-штабных учений Украина-НАТО "Нерушимая стойкость" будет способствовать углублению взаимодействия Украины с Альянсом в реагировании на кризисные ситуации и противодействии гибридным угрозам.