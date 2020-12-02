Политика

20:49 02.12.2020

НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

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НАТО вновь заявила о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и Грузии и о намерении усиливать диалог

НАТО вновь заявила о своей поддержке суверенитету и территориальной целостности Украины и Грузии, нарушаемые Россией, и намерена усиливать диалог с обеими странами-партнерами.

Об этом в среду в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции, которая состоялась по окончанию заседания министров иностранных дел альянса сказал генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг. Он сообщил, что в рамках второй сессии главы внешнеполитических ведомств стран-членов организации состоялось заседание и с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

"Сегодня мы вновь заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитету Грузии и Украины. Мы обсудили программу реформ, и мы увеличиваем нашу практическую помощь. Министры согласились улучшить нашу осведомленность о развитии событий в регионе и усилить наш диалог с обеими партнерами", - сообщил генсек альянса.

По словам Столтенберга, в ходе заседания союзники и партнеры обсудили ситуацию в сфере безопасности в Черноморском регионе, "который представляет стратегическую важность". "Россия продолжает нарушать суверенитет и территориальную целостность Грузии и Украины, продолжает наращивать военное присутствие в Крыму и увеличивает свои силы в Черном море. НАТО реагирует на это, укрепляясь на земле, в море и воздухе. Грузия и Украина – ценные партнеры НАТО, которые делают важный вклад в наши миссии", - подчеркнул он.

Генсек альянса напомнил, что за последние годы НАТО увеличило свое присутствие в Черноморском регионе. "Мы увеличили присутствие в регионе, как в союзных странах, так и теснее работаем, предоставляя поддержку, нашим двум странам-партнерам - Грузии и Украине. Сегодня мессидж был очень четким – альянс готов и далее предоставлять больше практической помощи и поддержки в различных сферах", - констатировал Столтенберг.

Теги: #грузия #украина #нато
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