Барнье не обещает заключение соглашения с Лондоном о будущих отношениях после Brexit

Главный переговорщик Евросоюза Мишель Барнье заявил, что совершенно не уверен в том, сможет ли добиться соглашения между Великобританией и ЕС о будущих отношениях.

"Мы быстро приближаемся к решающему моменту в переговорах по Brexit", - приводят западные СМИ слова Барнье, сказанные во время видеоконференции с европейскими дипломатами.

Он указал, что по-прежнему не ясно, смогут ли переговорщики преодолеть разногласия по ключевым вопросам, и будет ли соглашение.

По словам дипломатов, Барнье рассчитывает, что в ближайшие дни станет понятно, к чему привели переговоры - успеху или провалу.

В минувшее воскресенье глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что для Лондона и Брюсселя, ведущих переговоры об отношениях после Brexit, наступает крайне важная неделя.

В конце 2020 года завершается переходный период перед окончательным выходом Великобритании из ЕС. Предполагалось, что за это время стороны договорятся о принципах дальнейших отношений в самых разных сферах.