Постпреды стран ЕС дали согласие на утверждение санкционного режима за нарушения прав человека

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС дал в среду добро на решение Совета ЕС и законодательный акт по "ограничительным мерам за серьезные нарушения и злоупотребления в области прав человека", сообщил журналист радио "Свободная Европа" Рикард Йозвяк.

"Послы ЕС дали зеленый свет санкционному режиму ЕС в отношении прав человека. Он будет применяться во всем мире и к государственным, и к негосударственным субъектам", - написал Йозвяк в Твиттере.

По его данным, "никаких имен и организаций пока не добавлено".

Журналист отмечает, что этот режим вступит в силу 10 декабря,

Этот рамочный законопроект ЕС, который на слэнге политиков Евросоюза иногда называют "европейским актом Магнитского", одобрен постпредами без обсуждения и будет утвержден Советом ЕС по письменной процедуре в ближайшие дни.

Официальные представители институтов ЕС неоднократно давали пояснения, что этот санкционный режим не нацелен на какую-нибудь конкретную страну. Он будет иметь глобальный характер, касающийся нарушений прав человека повсюду в мире.