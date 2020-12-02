Политика

17:10 02.12.2020

В "Слуге народа" ожидают Шмыгаля и Марченко на заседании фракции, чтобы обсудить проект госбюджета-2021

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В "Слуге народа" ожидают Шмыгаля и Марченко на заседании фракции, чтобы обсудить проект госбюджета-2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко вечером 2 декабря примут участие в заседании фракции для обсуждения проекта государственного бюджета на 2021 год, подтвердила заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Да, действительно в заседании фракции примут участие премьер-министр и министр финансов - чтобы обсудить проект бюджета на 2021 год," – сказала Кравчук в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, перед этим член фракции "Слуга народа" Александр Качура во время брифинга в Верховой Раде сообщил, что фракция планирует провести заседание в 18:30. Эту же информацию агентству "Интерфакс-Украина" подтвердила и Кравчук. Предварительно фракция планировала обсудить вопрос о выходе из конституционного кризиса и наработки соответствующих законопроектов, в том числе вопросы касательно законопроекта о Службе безопасности Украины.

Теги: #госбюджет #шмыгаль #кравчук #марченко #слуга_народа
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