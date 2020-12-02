Политика

13:38 02.12.2020

Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

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Посольство Венгрии: депутаты в с.Сюрте на Закарпатье спели гимн Украины, а потом - национальную молитву, впоследствии ставшую гимном Венгрии

Избранные депутаты села Сюрте в Закарпатской области после инаугурационного заседания коллегии сначала спели государственный гимн Украины и только после этого - национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии, заявило венгерское посольство в Украине.

"Выяснилось, что лицо, сделавшее запись и опубликовавшее ее с очевидно недоброжелательной целью - которое, кстати, является членом семьи политика, потерпевшего поражение на выборах - намеренно не записало государственный гимн Украины, прозвучавший в конце сессии, и только после этого присутствующие спели национальную молитву венгров, которой несколько сотен лет, и которая впоследствии стала государственным гимном Венгрии", - говорится в заявлении посольства, переданном агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

В диппредставительстве отметили, что эта молитва является частью культурного наследия и самобытности венгров, живущих в любой точке мира, подобно венгерским национальным цветам (красно-бело-зеленому).

"Они хранятся и используются венгерскими общинами во всем мире не как символ Венгрии, а как символ принадлежности к венгерской нации, как это имеет место с венграми, которые проживают в Украине", - подчеркивается в заявлении.

В посольстве напомнили, что статья 6 закона Украины "О национальных меньшинствах в Украине", принятого в 1992 году, гарантирует использование национальных символов для этих меньшинств.

"Это стало возможным благодаря такому примерному и современному законодательному положению, и сейчас уже десятилетиями наблюдается та практика, согласно которой в поселениях, где проживают венгры, присутствуют венгерские национальные цвета, а во время торжеств раздается национальная молитва. Мы надеемся, что эта прекрасная и высоко ценимая традиция уважения к различным национальностям и меньшинной идентичности будет беспрепятственно продолжаться в Украине", - указали в венгерском посольстве.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины тщательно проверяет информацию о возможных признаках противоправной деятельности в действиях депутатов Сюртовской сельской территориальной громады (с.Сюрте Ужгородского района Закарпатской области). "21 ноября 2020 года во время принятия присяги депутатами Сюртовской сельской объединенной территориальной громады, по инициативе председателя, часть избранников исполнила национальный гимн Венгрии. Полученные Службой материалы по этому событию пока тщательно проверяются", - сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

Теги: #венгрия #закарпатье
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