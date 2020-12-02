Зеленский подписал закон о создании и функционировании Государственного аграрного реестра

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования господдержки производителей сельскохозяйственной продукции.

Как сообщает пресс-служба главы государства, документ создает единую государственную информационную систему - Государственный аграрный реестр, который упростит предоставление таргетированной государственной поддержки для сельхозпроизводителей.

"Согласно закону, Государственный аграрный реестр ведется за счет средств государственного бюджета с целью комплексного интегрирования сведений о производителях сельхозпродукции, их имущественные, земельные, экологические, трудовые, финансово-кредитные и другие права. Реестр ведется путем добровольного внесения в него производителями сельхозпродукции достоверных сведений о себе", - сказано в сообщении.

Закон также расширяет круг потенциальных получателей господдержки. В частности, предусматривается возможность поддержки предприятий, занимающихся аквакультурой, осуществляющих органическое производство, использующих орошение, выращивающих овощи, плоды и ягоды.

Кроме того, вводится возможность поддержки производителей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера.

Отмечается, что создание Государственного аграрного реестра упростит получение сельхозпроизводителями бюджетной поддержки, автоматизирует проверку их статуса через доступ к другим госреестрам и кадастрам, предоставит возможность оценки эффективности применения мер поддержки, обеспечит публичность распределения средств господдержки.

Помимо прочего, будет сформирован "единый кабинет агрария", что позволит получать государственные сервисы, взаимодействовать с реестрами и кадастрами, в частности при регистрации земельных участков или исправлении ошибок в Государственном земельном кадастре.

Как сообщалось, 5 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3295 о внесении изменений в закон "О государственной поддержке сельского хозяйства Украины" и другие законы относительно функционирования Государственного аграрного реестра и совершенствования господдержки производителей сельскохозяйственной продукции.