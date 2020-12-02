Зеленский подписал закон о бесплатном питании в учреждениях образования для детей, чьи родители погибли на Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий обеспечение бесплатным питанием детей, у которого один из родителей погиб или пропал без вести, защищая Украину, сообщает пресс-служба главы государства.

"Документ должен повысить уровень социальной защиты детей, родители которых погибли, пропали без вести или умерли, защищая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины", - сказано в сообщении.

Отмечается, что также закон закрепляет общеобязательную норму, согласно которой органы государственной власти и местного самоуправления, в ведении которых находятся государственные и коммунальные учреждения дошкольного, общего среднего, профессионального или профессионального перед высшим образованием, должны обеспечивать бесплатным питанием детей погибших героев.

Соответствующий закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей, один из родителей которых погиб (пропал без вести), умер во время защиты независимости и суверенитета Украины" Верховная Рада приняла 5 ноября 2020 года.