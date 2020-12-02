Политика

12:27 02.12.2020

Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

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Коронавирус выявлен еще у 1735 киевлян, 16 заболевших скончались, выздоровели 511 человек - Кличко

Коронавирус за прошедшие сутки выявили еще у 1 735 жителей столицы, 16 больных умерли, выздоровели 511 человек, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"В Киеве за минувшие сутки обнаружили еще 1735 больных коронавирусом. 16 случаев - летальные. Всего от коронавируса за период пандемии умерли 1 339 киевлян. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 74 012", - сообщил Кличко во время онлайн-брифинга.

Среди заболевших: 922 женщины и 57 девочек, а также 684 мужчин и 72 мальчика. Заболели, в том числе, 69 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 77 пациентов, остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Как видим, у нас существенно не уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации. Всего в стационарах медучреждений города сегодня лечатся 2 145 больных коронавирусом. Из них 22 ребенка. 941 пациент находится в тяжелом состоянии, кислородную поддержку получают 1 399 человек, под аппаратами ИВЛ - 38 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях - почти 53% ", - подчеркнул Кличко.

Также выздоровели за сутки всего больных за время пандемии - 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 277, Дарницком - 258, Соломенском районе - 214 случаев.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 13 141 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 13 882 человек, умерли 169 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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