Политика

12:22 02.12.2020

Законопроекты по КС и возобновлению антикоррупционного законодательства Рада сможет поддержать на следующей пленарной неделе - нардеп Янченко

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Законопроекты по КС и возобновлению антикоррупционного законодательства Рада сможет поддержать на следующей пленарной неделе - нардеп Янченко

Верховная Рада сможет поддержать законопроекты относительно Конституционного суда (КС) и возобновления антикоррупционного законодательства на следующей пленарной неделе с 15 декабря, сказала журналистам народный депутат фракции партии "Слуга народа" Галина Янченко

"Вероятнее всего, что законопроекты по КС и по возобновлению антикоррупционного законодательства будут приниматься, но не эта пленарная неделя, а следующая," - сказала она на брифинге в парламенте в среду.

Вместе с тем парламентарий отметила, что на сегодняшний день законопроект о КС уже в принципе готов и согласован между фракциями. Янченко напомнила, что согласно регламенту, должно пройти некоторое время, чтобы при необходимости были внесены альтернативные законопроекты, и "опять-таки, проведены другие консультации с Офисом президента, Кабинетом министров и тем же КС", а также, вероятно, и с международными экспертами.

Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС принял решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд, в частности, резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона страны.

В связи с этим президент Владимир Зеленский вечером 29 октября инициировал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). По итогам этого заседания в срочном порядке было собрано заседание Кабинета министров Украины в Офисе президента. Кабмин на внеочередном заседании во исполнение решения СНБО своим распоряжением обязал Национальное агентство по предотвращению коррупции безотлагательно возобновить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. 30 ноября НАПК возобновило работу Единого государственного реестра электронных деклараций.

Руководитель рабочей группы по вопросам законодательного обеспечения эффективной деятельности в сфере предотвращения коррупции и совершенствования законодательного регулирования отдельных аспектов работы Конституционного суда, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский (фракция партии "Слуга народа") сообщил, что рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса подготовила к регистрации три законопроекта.

Теги: #верховная_рада #конституционный_суд #янченко
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