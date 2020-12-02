Кулеба: Украина с партнерами сорвала попытку РФ легитимизировать представителей ОРДЛО, использовав формат Арриa Совбеза ООН

Украина вместе с партнерами сорвала попытку России легитимизировать представителей отдельных районов Донбасса, использовав для этого формат Арриa Совета безопасности ООН, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Заседание будут бойкотировать не только Украина, а и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме РФ, страны-участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ", - сказал Кулеба агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По словам главы МИД, благодаря принципиальной позиции украинских партнеров в СБ ООН, российскую PR-акцию даже не будут транслировать на официальных ресурсах ООН.

"Это четкий ответ на попытки РФ манипулировать международными площадками и форматами для распространения своей пропаганды. Я благодарен партнерам, в частности Германии и Франции как участникам Нормандского формата, за крепкую солидарную позицию в поддержку Украины", - подчеркнул Кулеба.

Ранее СМИ сообщили о том, что представители так называемых "ДНР" и "ЛНР" выступят на заседании Совета безопасности ООН 2 декабря, использовав формат Арриa.

Как сообщается на сайте Совета Безопасности ООН, "заседания по формуле Арриа" носят характер весьма неформальных конфиденциальных встреч, которые позволяют членам Совета Безопасности проводить в частном порядке откровенный обмен мнениями с использованием гибких процедурных рамок и с участием лиц, которых по мнению члена или членов Совета, предлагающих провести встречу (и выступающих также в качестве посредников или организаторов), было бы полезно заслушать и/или которым они хотели бы что то сообщить. Этот процесс назван в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который начал применять эту практику в 1992 году в качестве представителя Венесуэлы в Совете (в 1992–1993 годах).