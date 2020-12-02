Трамп обсуждал возможное помилование своих детей, зятя и адвоката - СМИ

Президент США Дональд Трамп говорил с советниками о возможном досрочном помиловании своих трех старших детей, зятя и личного адвоката Руди Джулиани до того, как он покинет пост президента, сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников издания, Трамп обеспокоен тем, что министерство юстиции США в том случае, если к власти придет кандидат от демократов Джо Байден, может попытаться отомстить ему и нацелиться на трех старших детей - Дональда Трампа-младшего, Эрика Трампа и Иванку Трамп, а также зятя Джареда Кушнера, старшего советника Белого дома.

Кроме того, сообщается, что Джулиани обсуждал с президентом вопрос о возможном помиловании еще на прошлой неделе.

Сам личный адвокат такой разговор отрицает.

"Фейкньюз New York Times снова лгут. Никогда не было обсуждения, о котором они ложно сообщают со ссылкой на анонимный источник. Трудно угнаться за всей их ложью", - написал Джулиани в своем твиттере.

Тем временем издание напоминает, что старший сын президента Дональд Трамп-младший был частью расследования спецпрокурора Роберта Мюллера из-за предполагаемых контактов с лицами из России, осуществляемых якобы с целью получить информацию о сопернице Трампа-старшего на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. Однако ему не было предъявлено обвинений.

Между тем, зять Трампа, как отмечают СМИ, дал ложную информацию федеральным властям о своих зарубежных контактах, когда шло расследование относительно его допуска к секретной информации. Предоставление неточной или неполной информации во время проверки анкетных данных для получения разрешений на доступ к секретной информации является федеральным преступлением.

Газета подчеркивает, что "характер беспокойства Трампа по поводу любого потенциального криминального разоблачения Эрика Трампа или Иванки Трамп неясен". Издание добавляет, что окружной прокурор Манхэттена изучает предполагаемые налоговые нарушения Trump Organization.

Мотивы помилования Джулиани также называются "неясными", хотя федеральные прокуроры Манхэттена расследуют его деловые отношения с Украиной и то, был ли он связан с отстранением бывшего посла США на Украине Мари Йованович.

Ранее ведущий Fox News Шон Хэннити заявил, что, по его мнению, Трамп должен помиловать себя и членов своей семьи, чтобы избежать судебного преследования со стороны министерства юстиции (в президентство - ИФ) Байдена.

Это предложение прозвучало после того, как заместитель Мюллера Эндрю Вайсманн написал статью, призывающую генерального прокурора Байдена начать расследование в отношении Трампа.

На прошлой неделе Трамп помиловал своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Ранее американские СМИ сообщали, что помилование Флинна станет частью серии помилований, которые Трамп произведет, прежде чем покинет пост президента США.