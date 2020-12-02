Политика

07:31 02.12.2020

Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

1 мин читать
Сенатор США в обращении к украинцам: "Буду продолжать бороться за политику США, поддерживающую украинский народ в достижении определения будущего Украины"

Американский сенатор Боб Менендез, представляющий в Конгрессе США штат Нью-Джерси в память о миллионах жертв Голодомора-геноцида обратился к Украине и украинской общины Америки, сообщила пресс-служба посольства Украины в США.

"Я присоединяюсь к народу Украины и американцам украинского происхождения в Нью-Джерси, которые вспоминают миллионы людей, погибших во время Голодомора. Спустя почти 90 лет после того, как Сталин намеренно устроил голод в Украине и закрыл границы страны, чтобы не дать голодающим украинцам бежать или получить продовольственную помощь, День памяти жертв Голодомора служит важным напоминанием о жестокостях Советского Союза и нерушимом духе украинцев. Я горжусь тем, что сотрудничал с ярким украинско-американским сообществом Нью-Джерси, чтобы укрепить демократию и суверенитет Украины, чтобы украинский народ, а не злонамеренные внешние субъекты, определял будущее Украины. Я буду продолжать бороться за политику США, которая поддерживает украинский народ в достижении этой цели", - говорится в заявлении сенатора.

Теги: #поддержка #сша #украина #сенат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:49 02.12.2020
В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

В Винницкой области за взятку в $10,5  будут судить голову ОТО

08:27 02.12.2020
СБУ задержала инспектора Галицкой таможни за систематические взятки

СБУ задержала инспектора Галицкой таможни за систематические взятки

08:13 02.12.2020
В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

В Украине за сутки зафиксировали 13 141 случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 13 882 человек

07:05 02.12.2020
Российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

Российские наемники на Донбассе дважды открывали огонь по украинским позициям, украинские военные не пострадали

07:01 02.12.2020
Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

Американские власти до конца года планируют вакцинировать от COVID-19 до 20 млн человек

06:26 02.12.2020
С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

С 16 января сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык

05:39 02.12.2020
Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

Доступ к вакцине против COVID-19 первыми должны получить медработники и жители учреждений долгосрочного ухода

05:36 02.12.2020
На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили 208 новых случаев COVID-19

04:37 02.12.2020
Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования действий ФБР при "деле об РФ"

Генпрокурор США повысил статус руководителя расследования действий ФБР при "деле об РФ"

03:36 02.12.2020
Проректора столичного университета будут судить за взятку в более 200 тыс. грн

Проректора столичного университета будут судить за взятку в более 200 тыс. грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кличко предложил создать "большую коалицию" в Киевсовете

Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после обысков СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье

Зеленский по случаю годовщины референдума о независимости Украины призвал соотечественников объединить усилия во благо страны

ПОСЛЕДНЕЕ

Венгрия просит ОБСЕ направить мониторинговую миссию на Закарпатье

Трамп подал иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Висконсин

Минюст США пока не обнаружил крупного мошенничества с голосами на выборах

Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

Кличко предложил создать "большую коалицию" в Киевсовете

Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

В доработанный законопроект могут включить норму о мере наказания для руководства СБУ, Минобороны и ВСУ за недостоверное декларирование - депутат

Киев выступает за создание позиции спецпредставителя ЕС по Крыму – Кулеба

Децентрализации необходим вице-премьер - нардеп Безгин

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после обысков СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА