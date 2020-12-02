Политика

02:27 02.12.2020

Трамп подал иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Висконсин

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Трамп подал иск с требованием пересмотреть результаты выборов в штате Висконсин

Президент США Дональд Трамп подал во вторник иск в Верховный суд штата Висконсин с требованием признать недействительными более 221 тыс. бюллетеней, сообщает Associated Press.

Трамп попросил непосредственно Верховный суд штата Висконсин принять дело, а не начинать его рассмотрение в суде низшей инстанции. Он также добивается, чтобы губернатор штата Тони Эверс отозвал документы, подтверждающие победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена в штате.

В частности, в иске действующего президента утверждается, что сотрудники на местах якобы сами заполняли недостающую адресную информацию на сертификационных конвертах с бюллетенями. Кроме того, по данным штаба Трампа 28 тыс. 395 открепительных удостоверений были выданы без предъявления избирателями удостоверений личности. Также утверждается, что город Мэдисон открыл незаконные избирательные участки.

Верховный суд штата Висконсин дал Эверсу время до 20:30 вторника, чтобы ответить на иск.

Днем ранее председатель избирательной комиссии штата Висконсин Энн Джейкобс и губернатор штата Эверс официально подтвердили победу на выборах президента США в штате Байдена. Демократ обошел действующего президента США Дональда Трампа с перевесом примерно в 20 тыс.700 голосов и получил 10 голосов выборщиков.

Голосование в США состоялось 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, однако официальные результаты обработки бюллетеней в Соединенных Штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ спрогнозировали победу кандидата от Демократической парии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также считает себя победителем выборов, с успехом на них его поздравили многие мировые лидеры.

Однако Трамп, пытавшийся переизбраться на пост, с этим не согласен и оспаривает результаты голосования в нескольких штатах, в том числе - в Аризоне. Адвокаты Трампа стремятся доказать, что выборы прошли с нарушениями.

Теги: #висконсин #сша #трамп #иск
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