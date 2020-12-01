Львовский облсовет возглавила представительница "Евросолидарности"

Депутаты Львовского областного совета избрали новым председателем депутата от партии "Европейская солидарность" Ирину Грымак, которая по результатам тайного голосования она набрала 61 голос.

Кандидат от Всеукраинского объединения "Свобода" Иосиф Сытнык набрал 5 голосов. 13 депутатов не поддержали ни одного депутата, 3 бюллетеня признаны недействительными. Участие в голосовании приняли 82 депутата.

Всего в областном совете 84 депутата.

Грымак родилась в 1981 году, окончила Львовскую коммерческую академию, работала на различных должностях во Львовском городском совете - от специалиста в управлении земельных ресурсов до главы Зализнычной районной администрации. В 2015-2019 гг с небольшим перерывом работала заместителем главы Львовской обладминистрации.