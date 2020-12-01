Украина продолжает реализовывать реформы, хотя проблемы остаются – отчет Евросоюза

В Европейском союзе констатируют, что Украина продолжает реализовывать программу реформ, однако требующие решения проблемы еще остаются.

Это следует из ежегодного отчета ЕС о реализации ассоциации в Украине, обнародованном во вторник в Брюсселе накануне заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, которое пройдет 8 декабря. В отчете описывается реализация Украиной реформ за последний год в соответствии с Соглашением об ассоциации Украина-ЕС, которое вступило в силу в 2017 году.

"Несмотря на пандемию коронавируса, произошел ряд положительных сдвигов, в том числе, в банковской сфере, земельной реформе и цифровом секторе, а также в сфере правосудия, верховенства права и борьбы с коррупцией, хотя необходимы дальнейшие усилия", - сказано в сообщении.

Комментируя отчет, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент ЕК Жозеп Боррель сказал: "Несмотря на дестабилизирующие действия России, конфликт на востоке и вспышку пандемии коронавируса, Украина продолжает продвигаться по пути реформ. Крайне важно, чтобы политические лидеры Украины продолжили эти усилия и сделали реформы необратимыми, особенно в том, что касается верховенства права. Этого ждет украинский народ".

В свою очередь европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархейи добавил: "ЕС будет продолжать поддерживать Украину в продвижении программы реформ с тем, чтобы полностью реализовать и воспользоваться преимуществами Соглашения об ассоциации, а также смягчить негативное влияние кризиса, вызванного коронавирусом. Наша общая цель - обеспечить стратегическую ориентацию Украины на более тесную интеграцию с Европейским Союзом".