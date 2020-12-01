Политика

12:36 01.12.2020

В доработанный законопроект могут включить норму о мере наказания для руководства СБУ, Минобороны и ВСУ за недостоверное декларирование - депутат

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В доработанный законопроект могут включить норму о мере наказания для руководства СБУ, Минобороны и ВСУ за недостоверное декларирование - депутат

В доработанный вариант законопроекта о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование могут включить норму об адекватной мере наказания для руководства Службы безопасности Украины, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины, сказал первый заместитель главы комитета по вопросам антикоррупционной деятельности, член рабочей группы по выходу из конституционного кризиса Ярослав Юрчишин (фракция "Голос").

"О чем договорились руководители фракций, парламента и Офиса президента? Будут регистрироваться два законопроекта, и оба направляются в комитет, дорабатываются, в частности убирается недостаток президентского (законопроекта – ИФ) о проверке руководителей СБУ, но добавляется адекватная мера наказания, и после этого голосуется за основу и в целом уже доработанный правительством законопроект. Это все можно сделать в пределах этой недели, но при условии наличия двух законопроектов, потому что тогда регламент даёт нам возможность объединять их и создавать новый, доработанный, законопроект. Все фракции подписались под вариантом, наработанным рабочей группой, чтобы показать консенсус", - отметил Юрчишин.

При этом политик уточнил, что внесенный президентом законопроект "странным образом исключает необходимость проходить проверку НАПК тем должностям, которые заполняются офицерами военной службы высшего руководящего состава", то есть речь идёт о руководстве Службы безопасности, Министерства обороны и Вооруженных сил Украины.

"Такого не может быть, учитывая особенно то, что мы - воюющая страна, а соблазн у руководителей спецлужб получить взятку, в частности со стороны страны-агрессора, очень велик. Поэтому президентский (законопроект – ИФ) не является совершенным, "групповой" - тоже не такой, за который бы проголосовали все в парламенте", - подчеркнул депутат.

Вместе с тем, он отметил, что введение уголовной ответственности "есть и в депутатском законопроекте, но она смягчена". Парламентарий объяснил, что в наработанный рабгруппой редакции недостоверное декларирование и недекларирование предлагается считать преступлением, информацию о котором будет внесено в соответствующий реестр коррупционеров, а также за это предусмотрено лишение должности.

"Но поскольку наши суды крайне редко применяют такое наказание как заключение, то компромиссная группа сделала вывод, что его нецелесообразно прописывать," - добавил Юрчишин.

"Оба законопроекта включают норму о необходимости доказать умышленность. Если раньше умышленности фактически не было, и есть очень много историй, когда за ошибки в декларации пытались кого-то преследовать, то сейчас будет мера пресечения", - пояснил депутат.

Теги: #юрчишин #декларирование #рада #голос
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