Политика

12:02 01.12.2020

Децентрализации необходим вице-премьер - нардеп Безгин

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Децентрализации необходим вице-премьер - нардеп Безгин

Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин (фракция "Слуга народа") выступает за введение в Украине должности вице-премьера по вопросам децентрализации.

"С инструментами - проблема. Децентрализации критически нужен вице-премьер. Нужна площадка, на которой будут координироваться действия всех министерств. То есть Минрегион создал основу, и теперь надо нанизать на нее остальные. Но для этого у вице-премьера должны быть полномочия влиять на решения других министерств. Иначе – беда", - сказал Безгин в блиц-интервью изданию ZN.ua, опубликованном во вторник.

Он посетовал, что предыдущая властная команда не создала такой площадки. "Хотя у нее и был вице-премьер Геннадий Зубко. Однако его полномочий не хватило на жесткую координацию, необходимую на самом старте реформы", - отметил депутат.

По словам парламентария, сейчас власть в вопросах децентрализации "героически преодолевает созданные собственноручно проблемы". "Вот состоялась автономная реформа в сфере здравоохранения. Есть НСЗУ, соответствующие пакеты для учреждений и полный хаос. В конечном итоге, мы ездим к министру Степанову и в точечном ручном режиме корректируем программы в той или иной сфере или громаде. Сюр. То же происходит с судебной вертикали, образовательной. Минрегион отдельно коммуницирует с министерствами, наш комитет - отдельно. Здесь большая пробоина, которую нужно срочно закрывать", - отметил Безгин.

Он также отметил наличие кадрового голода и "большие проблемы в подходах к кадровой политике в целом". "Например, вопрос вице-премьера должен обсуждаться с премьер-министром. Однако у нас нет коммуникации, и этот вопрос завис", - привел пример парламентарий.

Он высказал надежду, что после того, как заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко "войдет в курс дела", удастся вернуться к формату Совета регионального развития, который функционировал при предыдущей власти. "А следующим шагом станет вице-премьер. Следовательно, секретарь Совета и вице-премьер по децентрализации могут стать ключевыми фигурами, способными качественно организационно повлиять на продолжение реформы", - резюмировал Безгин.

 

Теги: #децентрализация #безгин
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