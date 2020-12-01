Посла Украины вызвали в МИД Венгрии после обысков СБУ в благотворительном фонде на Закарпатье

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что считает "неприемлемыми" действия Службы безопасности Украины на Закарпатье, где в понедельник, 30 ноября, прошли обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

"Министр иностранных дел заявил в видеоролике, размещенном на его странице в Facebook в понедельник, что, несмотря на "недавние обещания и "стремление к миру", запугивание венгерской общины и антивенгерские настроения остаются политикой правительства в Украине", - сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

В связи с прошедшими обысками правительство Венгрии выразило протест в МИД Украины, а в Будапеште вызвали посла Украины.

"Министр считает неприемлемым, что, хотя страна хочет быть частью трансатлантического сообщества, меньшинство, принадлежащее стране-члену НАТО, "постоянно запугивается и подвергается давлению". Поэтому правительство озвучит свое требование, чтобы "Украина прекратила оскорбления в отношении венгерского национального сообщества и постоянное запугивание", - подчеркивается в сообщении.э

Сийярто также заявил, что планирует поднять вопрос об обысках на Закарпатье на встрече министров иностранных дел стран НАТО во вторник.

В Обществе венгерской культуры Закарпатья (Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség венг.) заявили, что обыски проходили по месту жительства председателя общества, главы "Партии венгров Украины" Василия Брензовича, в центральном офисе организации в Ужгороде, а также в офисах благотворительных фондов "Закарпатский центр экономического развития "Эган Эде" и "За Закарпатский венгерский институт".

"ОВКЗ-КМКС считает, что на самом деле это запланированная операция, осуществленная на сфабрикованных политических обвинениях, целью которой является не только исключить деятельность венгерских организаций, но и запугать венгров Закарпатья и их руководителей", - указывается в заявлении, обнародованном пресс-службой организации.

Как сообщалось, в понедельник СБУ провела ряд обысков в рамках расследования дела о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы Украины.

Кроме того, в рамках следствия исследуется вероятная государственная измена со стороны отдельных украинских публичных деятелей.

По данным СБУ, во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также была изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.