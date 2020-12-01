Зеленский по случаю годовщины референдума о независимости Украины призвал соотечественников объединить усилия во благо страны

Украина имеет шансы стать мощной и конкурентоспособной страной, если граждане объединят для этого свои усилия, отметил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении по случаю 29-й годовщины Всеукраинского референдума о независимости Украины.

"Главное сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы стать именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простой условии - если все мы вместе приложим для этого свои усилия", - написал Зеленский в своем Телеграм-канале во вторник утром.

Он призвал соотечественников не спорить, "кто больше, лучше и правильнее любит Украину", и отметил, что на референдуме 1 декабря 1991 года "более 28 миллионов голосов стали одним, мощным голосом украинского народа, чтобы сказать на весь мир: "Мы хотим и будем жить в своем государстве - в свободной Украине".

"Хотя это и не предусмотрено правилами правописания, но я думаю, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы. В знак безграничного уважения ко всем, кто веками ее боролся, и как символ того, как много она для нас значит", - отметил Зеленский.