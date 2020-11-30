Политика

18:48 30.11.2020

СБУ проводит обыски на Закарпатье: обнаружены печатные материалы, популяризирующие т.н "Великую Венгрию"

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СБУ проводит обыски на Закарпатье: обнаружены печатные материалы, популяризирующие т.н "Великую Венгрию"

Служба безопасности Украины провела в Закарпатской области обыски у функционеров одного из местных благотворительных фондов, который подозревается в деятельности, направленной на нарушение государственного суверенитета Украины.

"В частности, изучается возможное вмешательство во внутренние дела нашего государства и причинение вреда государственной безопасности Украины через фейковое распространение действия законодательства Венгрии и юрисдикции ее государственных органов на отдельные регионы нашей страны", - сообщает пресс-служба СБУ.

Также следствие исследует факты содействия иностранному государству со стороны отдельных украинских публичных деятелей, которые подозреваются в поддержке государственных органов соседней страны в ведении подрывной деятельности во вред Украине, в том числе и в совершении действий с признаками государственной измены.

Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую "Великую Венгрию" и создание этнической автономии в Закарпатье. Также изъята компьютерная техника, средства связи и другие материалы, которые следователи будут исследовать как доказательную базу противоправной деятельности фигурантов.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #венгрия #сбу #закарпатье
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