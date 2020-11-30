Политика

17:57 30.11.2020

ЕСПЧ принял решение, которое может затянуть спор Украины и РФ относительно Донбасса, но повышает шансы Украины на победу - замминистра юстиции

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ЕСПЧ принял решение, которое может затянуть спор Украины и РФ относительно Донбасса, но повышает шансы Украины на победу - замминистра юстиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение присоединить к межгосударственному делу "Украина против России" относительно восточной Украины еще два других межгосударственных дела, в том числе относительно лайнера MH17, сообщил заместитель министра юстиции Украины - уполномоченный по вопросам Европейского суда по правам человека в Министерстве юстиции Украины Иван Лищина.

"Только что произошло интересное развитие событий в межгосударственном деле Ukraine v. Russia (re Eastern Ukraine) no. 8019/16. Большая палата ЕСПЧ сообщила, что решила присоединить к этому делу еще Ukraine v. Russia no. 43800/14 (это в отношении детей из государственных учреждений, которых незаконно вывозили в Россию в начале войны) и the Netherlands v. Russia no. 28525/20 (это голландский межгос по MH17). Новое название дела: Ukraine and the Netherlands v. Russia nos. 43800/14, 8019/16 and 28525/20", - написал Лищина в Facebook в понедельник.

Он отметил, что Украина несколько раз предлагала суду присоединить дело в отношении детей к делу по Донбассу, но этого долго не происходило, вероятно, в связи с тем, что детское дело не было передано в Большую Палату. Сейчас это дело передано в БП, как и, очевидно, голландское заявление, добавил Лищина.

"Для нашего дела здесь есть плюсы и минусы (но плюсов больше). Плюсы в том, что в голландском деле больше материала из уголовного дела по MH17, которых нам в свое время не дали, ссылаясь на тайну следствия. Теперь эти материалы будут и в нашем деле. Во-вторых, присоединение второго заявителя к делу усиливает его контекст: нарушение прав человека со стороны РФ в ходе вторжения на суверенную украинскую территорию", - пояснил замминистра.

По его словам, из минусов то, что это может несколько затянуть рассмотрение дела, поскольку на сегодня голландское заявление еще даже не коммуницировано РФ.

"Но учитывая общую неторопливость ЕСПЧ при рассмотрении таких дел (напомню, Кипр против Турции от заявления до решения по справедливой сатисфакции ЕСПЧ рассматривал 40 лет), такое затягивание вряд ли можно считать серьезным риском. В любом случае, мы будем просить ЕСПЧ ускорить рассмотрение голландского дела с тем, чтобы объединение заявлений, которое Украина поддерживает, не привело к затягиванию рассмотрения ее жалоб", - указал Лищина.

Источник: https://www.facebook.com/ivan.lishchyna/posts/10158826487920498

Теги: #рф #mh17 #украина #еспч
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