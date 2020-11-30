Саммит НАТО пройдет в 2021 году в Брюсселе – Столтенберг

Следующий саммит НАТО пройдет в начале 2021 года в Брюсселе, сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

В понедельник в Брюсселе в ходе видео-пресс-конференции он напомнил, что уже состоялся телефонный разговор с избранным президентом США Джо Байденом. "В ходе телефонного разговора я пригласил Джо Байдена на саммит НАТО в Брюссель в начале следующего года. Дата еще не определена, но будет саммит НАТО, буду все лидеры НАТО, и, конечно, Джо Байден. Я с нетерпением жду, когда смогу приветствовать президента Байдена в следующем году на саммите НАТО тут, в Брюсселе, потому что это оптимальный вариант для всех лидеров НАТО, чтобы встретиться", - сказал Столтенберг.

Генсек также сообщил, что намерен на этом саммите представить свои предложения, направленные на усиления альянса в политическом и оборонном аспекте в отношении того, как продолжать укреплять и адаптировать НАТО, так называемый проект "НАТО 2030". Моя цель с "НАТО 2030" – гарантировать, что НАТО остается сильным альянсом, продолжает инвестировать в себя и будет сильным в политическом аспекте. Я буду продолжать (работать) с "НАТО 2030", завтра министры иностранных дел обсудят (предложения группы экспертов – ИФ), и после этого работа будет продолжаться", - уточнил он.

Кроме того, Столтенберг высказался за обновление действующей стратегической концепции альянса. "Я уже говорил, что пришло время обновить стратегическую концепцию НАТО, потому что нынешняя сфера безопасности фундаментально изменилась с тех пор, когда в 2010 году была утверждена существующая концепция", - считает генсек НАТО.