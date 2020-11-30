Политика

13:23 30.11.2020

Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

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Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

Венецианская комиссия до 9 декабря сделает заключение по обращению президента Украины Владимира Зеленского о последствиях решения Конституционного суда страны касательно антикоррупционных законов, заявляет глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

"Выводы Венецианской комиссии, которые будут до 9 декабря приняты, также будут очень важны для парламента", - сказал Костин на согласительном совете руководителей фракций и групп Верховной Рады в понедельник в Киеве.

Он сообщил, что на этой неделе вопрос об обращении Зеленского станет предметом обсуждения Венецианской комиссии и комитета в онлайн-режиме.

Как сообщалось, 25 ноября пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку конституционной ситуации, вызванной решением Конституционного суда Украины от 27 октября, и дать заключение о состоянии антикоррупционного законодательства после его принятия. "Соответствующее письмо глава Украинского государства направил председателю Венецианской комиссии Джанни Букиккио", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, в письме Зеленский отмечает, что последние решения КСУ относительно базового для антикоррупционной инфраструктуры Украины законодательства привели к серьезному конституционному кризису. "Украинская власть решительно настроена на его решение и восстановление законодательных механизмов предотвращения и борьбы с коррупцией", - отмечает глава государства.

В частности, Зеленский обращается к Венецианской комиссии с просьбой дать заключение о принятии решения судьями Конституционного суда Украины при наличии возможного конфликта интересов, соблюдения КСУ процедуры рассмотрения дела и принятия решения, в частности относительно его обоснованности и соблюдения границ конституционного представления.

Президент Украины призывает дать заключение по процедуре ускоренного рассмотрения, ввиду крайней необходимости поиска сбалансированного решения для выхода из конституционного кризиса.

Теги: #костин #зеленский #венецианская_комиссия #кс
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