"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова и главы Министерства обороны Андрея Тарана, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы требуем не отчетов господина Степанова, а его отставки, и отставки господина Тарана - министров здравоохранения и Вооруженных сил, со своих должностей как некомпетентных и тех, которые просто работают на ликвидацию армии и системы здравоохранения", - сказала Геращенко на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября.