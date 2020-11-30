Политика

13:03 30.11.2020

"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

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"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

Депутатская фракция партии "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует отставки министра здравоохранения Украины Максима Степанова и главы Министерства обороны Андрея Тарана, заявила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы требуем не отчетов господина Степанова, а его отставки, и отставки господина Тарана - министров здравоохранения и Вооруженных сил, со своих должностей как некомпетентных и тех, которые просто работают на ликвидацию армии и системы здравоохранения", - сказала Геращенко на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) Рады в понедельник, 30 ноября.

Теги: #степановка #геращенко #таран #евросолидарность
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