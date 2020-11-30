Разумков: если будет необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсирует возможность проведения внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады на следующей неделе.

"Также была достигнута договоренность со всеми депутатскими фракциями и группами, что если мы будем видеть необходимость, то на следующей неделе… возможны внеочередные заседания. Если мы будем видеть, что это необходимо для решения тех или иных важных для государства вопросов", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.