Политика

12:06 30.11.2020

Разумков: если будет необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады

1 мин читать
Разумков: если будет необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсирует возможность проведения внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады на следующей неделе.

"Также была достигнута договоренность со всеми депутатскими фракциями и группами, что если мы будем видеть необходимость, то на следующей неделе… возможны внеочередные заседания. Если мы будем видеть, что это необходимо для решения тех или иных важных для государства вопросов", - сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник.

Теги: #верховная_рада #разумков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:44 30.11.2020
В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

15:11 27.11.2020
Раде предложат восстановить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, повысив порог ответственности - Монастырский

Раде предложат восстановить уголовную ответственность за недостоверное декларирование, повысив порог ответственности - Монастырский

14:36 27.11.2020
В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

11:56 27.11.2020
В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

В Раду по результатам внеочередных выборов могут пройти "Слуга народа", ОПЗЖ, "Евросолидарность", "Батькивщина" и "Сила и честь" - R&B Group

11:49 27.11.2020
Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

Проект государственного бюджета на 2021 год передан в Раду для рассмотрения во втором чтении

09:30 26.11.2020
Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

13:57 24.11.2020
В Раде ожидают, что законопроекты по выходу из конституционного кризиса будут представлены до 1 декабря

В Раде ожидают, что законопроекты по выходу из конституционного кризиса будут представлены до 1 декабря

12:48 24.11.2020
Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

Профильный комитет Рады вместе с омбудсменом будут добиваться выделения необходимых расходов в гобюджете-2021 для обеспечения жильем ВПЛ

11:56 24.11.2020
Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

Разумков подписал законопроект об урегулировании вопросов деятельности органов местного самоуправления и районных госадминистраций

16:44 23.11.2020
Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Разумков подписал законы об обеспечении дополнительными средствами Фонда борьбы с COVID-19 и финансировании угольной отрасли

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Данилюк, Климкин и Рябошапка создали платформу по борьбе с кризисами в Украине

Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" призывает Раду включить в повестку дня на текущей неделе проект постановления о персональных санкциях против лиц, которые создают угрозы нацбезопастности Украины

"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

Глава представительства ЕС в Украине: Следует беречь режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна

В Днепре открылся Офис евроинтеграции

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65% - ЦИК

Данилюк, Климкин и Рябошапка создали платформу по борьбе с кризисами в Украине

Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА