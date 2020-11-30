Политика

10:47 30.11.2020

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

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Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Директор ООО "РОМА", лидер партии "Единая Альтернатива" Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов, сообщает интернет-издание "Суспильне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от политической партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоялось повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

В первом туре выборов городского головы Черновцов 25 октября Кличука поддержали 27,29% избирателей, Михайлишина 21,33%.

 

Теги: #черновцы #выборы
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