Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Директор ООО "РОМА", лидер партии "Единая Альтернатива" Роман Кличук выиграл во втором туре выборов мэра Черновцов, сообщает интернет-издание "Суспильне" со ссылкой на результаты городской избирательной комиссии.

Отмечается, что за Романа Кличука проголосовали 59,54% избирателей. За его оппонента, кандидата от политической партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина, отдали голоса 37,5% избирателей.

Как сообщалось, в Черновцах в воскресенье, 29 ноября, состоялось повторное голосование (так называемый второй тур) на выборах городского головы.

В первом туре выборов городского головы Черновцов 25 октября Кличука поддержали 27,29% избирателей, Михайлишина 21,33%.