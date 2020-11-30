Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65% - ЦИК

По информации, поступившей Центральной избирательной комиссии, количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на избирательных участках (явка избирателей) на повторном голосовани по выборам Черновицкого городского головы на момент его окончания, составила 22,65% от общего количества избирателей, включенных в избирательные списки.

"Для сравнения: явка избирателей в день голосования по выборам Черновицкого городского головы 25 октября 2020г составила 29,5%, а в целом по Украине - 36,88%", - говорится в сообщении ЦИК, обнародованном в понедельник утром.

В Центризбиркоме отметили, что эти сведения не носят официальный характер, поскольку во время местных выборов они поступают в Комиссию от органов ведения Государственного реестра избирателей, которые в свою очередь получают эту информацию от территориальных избирательных комиссий любыми средствами связи, в том числе по телефону или электронной почте.

"Напоминаем, что местные выборы организуют и проводят соответствующие территориальные избирательные комиссии (ТИК)", - говорится в сообщении.

Результаты голосования по выборам Черновицкого городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 4 декабря включительно.

Согласно Избирательному кодексу Украины, указанные результаты устанавливает городская территориальная избирательная комиссия и не позднее, чем на пятый день после дня установления официально обнародует их в средствах массовой информации.

Как сообщалось, по данным экзит-пола, проведенного исследовательским агентством Info Sapiens по заказу консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC, во втором туре выборов мэра Черновцов, который прошел в воскресенье, 29 ноября, директор ООО "РОМА", лидер партии "Единая Альтернатива" Роман Кличук опережает своего оппонента, кандидата от политической партии "Команда Михайлишина" Виталия Михайлишина. По состоянию на 18:30 воскресенья Кличук лидировал с результатом в 61,1% голосов опрошенных избирателей, за Михайлишина проголосовали 38,5%.